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08:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Капитан «Зенита»: газон в Воронеже — орудие местной команды

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал итоги выездной игры 27-го тура РПЛ против «Факела» (1:1). Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Факел
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Зенит"

Действующий чемпион России упустил победу, пропустив гол с пенальти на 12-й добавленной минуте, и продлил свою безвыигрышную серию в РПЛ до трех матчей.

«Поле в Воронеже? Мы совершенно точно не можем воспринимать это как извинение, как оправдание потери очков. Газон в Воронеже — орудие местной команды, все это прекрасно знают, все должны быть к этому готовы. Мы уже приезжали сюда, выигрывали здесь, играли здесь вничью. Сегодня этот результат повторился, но мы потеряли два очка из-за того, что не были достаточно сконцентрированы и сфокусированы на том, чтобы нанести точный завершающий удар. Только поэтому мы не смогли увезти из Воронежа победу. Если бы концентрация была максимальной, если бы мы использовали свои моменты, мы бы отпраздновали набранные три очка», — сказал Сантос.

После 27-го тура «Зенит» единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата России. Петербуржцы на одно очко опережают «Краснодар» и «Динамо». Следующий матч «Зенит» проведет в субботу, 11 мая, дома против ЦСКА.

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
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