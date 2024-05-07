Капитан «Зенита»: газон в Воронеже — орудие местной команды

«Поле в Воронеже? Мы совершенно точно не можем воспринимать это как извинение, как оправдание потери очков. Газон в Воронеже — орудие местной команды, все это прекрасно знают, все должны быть к этому готовы. Мы уже приезжали сюда, выигрывали здесь, играли здесь вничью. Сегодня этот результат повторился, но мы потеряли два очка из-за того, что не были достаточно сконцентрированы и сфокусированы на том, чтобы нанести точный завершающий удар. Только поэтому мы не смогли увезти из Воронежа победу. Если бы концентрация была максимальной, если бы мы использовали свои моменты, мы бы отпраздновали набранные три очка», — сказал Сантос.