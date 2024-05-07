«Не купят его теперь, слава богу». Рахимов — о промахе Даку
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал промах форварда Мирлинда Даку в концовке матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал промах форварда Мирлинда Даку в концовке матча 27-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
— Когда Даку не реализовал выход один на один в концовке, не было мысли, что ничья — это скорее упущенная победа?
— У меня промелькнуло: не купят его теперь, слава богу, — приводит слова главного тренера пресс-служба клуба.
Отметим, что Даку забил гол в добавленное время, который принес «Рубину» ничью, также в составе казанцев отличился Илья Рожков. У армейцев забитыми мячами отметились Аббосбек Файзуллаев и Федор Чалов.
Рашид Рахимов также высказался об игре команды в последних турах чемпионата России.
— В последних матчах у «Рубина» хорошая серия. Команда поверила в свои силы? Она показывает свой футбол?
— Я хочу еще качественнее и лучше. Ошибок достаточно. Но команда получает долю уверенности. Вы видели, как они проводят тренировки, с какой наглостью и уверенностью. Это процесс автоматизирует их игру, заставляет их играть и в официальных матчах так же. В тренировках у меня требования еще больше и жестче, чем в играх, — добавил Рахимов.
В текущем сезоне РПЛ «Рубин» занимает девятое место в турнирной таблице с 38 очками.