Шнякин заявил, что ЦСКА скрывает травму Акинфеева

В этом месяце 38-летний вратарь провел только один матч — против «Рубина» (2:2) в 27-м туре РПЛ. В трех других матчах ворота армейцев защищал его сменщик Владислав Тороп.

«Так много разговоров, так много людей мне вчера написали, болельщиков ЦСКА с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева. Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну, травма у человека. Просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», — сказал Шнякин.

Во время финального матча Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.) Тороп получил тяжелую травму в столкновении с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел 19-летний вратарь «дубля» Владимир Шайхутдинов. При этом Акинфеев был в заявке на эту игру, но остался на скамейке запасных.