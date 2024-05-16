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14:08 (мск), источник: Sportmail.ru

Шнякин заявил, что ЦСКА скрывает травму Акинфеева

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу» высказался о капитане ЦСКА Игоре Акинфееве.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

В этом месяце 38-летний вратарь провел только один матч — против «Рубина» (2:2) в 27-м туре РПЛ. В трех других матчах ворота армейцев защищал его сменщик Владислав Тороп.

«Так много разговоров, так много людей мне вчера написали, болельщиков ЦСКА с вопросом про конфликт Федотова и Акинфеева. Ребят, я видел Игоря, видел его руку, когда был в Петербурге на матче чемпионата. Ну, травма у человека. Просто травма. Не совсем понимаю, зачем ЦСКА это прикрывает, но в целом это нормальная история», — сказал Шнякин.

Во время финального матча Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.) Тороп получил тяжелую травму в столкновении с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел 19-летний вратарь «дубля» Владимир Шайхутдинов. При этом Акинфеев был в заявке на эту игру, но остался на скамейке запасных.

В этом сезоне Акинфеев провел 25 матчей, в которых пропустил 32 мяча и восемь раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Его действующий контракт истекает с ЦСКА рассчитан до конца июня этого года.

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