В ЦСКА ответили комментатору, заявившему о травме Акинфеева
По словам комментатора Дмитрия Шнякина, он не понимает, почему ЦСКА скрывает травму своего капитана.
По словам комментатора Дмитрия Шнякина, он не понимает, почему ЦСКА скрывает травму своего капитана.
Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что ЦСКА скрывает травму Акинфеева. Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на это заявление.
«Дима, на руке Игоря, которую ты, вероятно, внимательно рассмотрел в самолете команды по пути домой, искривленный указательный палец после того, как он был выбит в Хабаровске в 2017. “Выглядит не очень, но работает исправно” ©. И вот как мне теперь брать комментаторов в самолет после таких инсайдов? Работу ты мне в этом осложнил, конечно», — написал Брейдо в своём телеграм-канале.
15 мая во время финального матча Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0, 4:5 пен.) в стартовом составе красно-синих вышел Владислав Тороп. Тороп получил тяжелую травму в столкновении с защитником петербуржцев Нуралы Алипом. Вместо него на поле вышел 19-летний вратарь «дубля» Владимир Шайхутдинов. При этом Акинфеев был в заявке на эту игру, но остался на скамейке запасных.
Акинфеев — воспитанник академии ЦСКА, действующий капитан команды. В нынешнем сезоне 38-летний вратарь провёл 25 матчей во всех турнирах и пропустил 32 мяча. Восемь раз россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности.