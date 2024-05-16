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19:36 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Семак стал дедушкой во второй раз

Впервые экс-футболист, а ныне — тренер «Зенита» стал дедушкой четыре года назад.

Источник: ФК "Зенит"

Майя Семак, дочь главного тренера санкт-петербургского «Зенита», сообщила о пополнении в своей семье.

«15 мая мы стали родителями во второй раз, а Ева стала старшей сестрой», — написала Майя в социальных сетях.

В июне 2020 года стало известно о рождении у Майи Семак старшей дочери, которая получила имя Ева. Таким образом, наставник сине-бело-голубых стал дедушкой во второй раз.

48-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, во всех пяти полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами. Семак пять лет признавался лучшим тренером сезона в РПЛ. В 2024 году наставник «Зенита» впервые не попал в тройку номинантов на награду.

За два тура до окончания чемпионата «Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице, отставая на два очка от лидирующего московского «Динамо».

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