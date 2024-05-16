Сергей Семак стал дедушкой во второй раз

Майя Семак, дочь главного тренера санкт-петербургского «Зенита», сообщила о пополнении в своей семье.

«15 мая мы стали родителями во второй раз, а Ева стала старшей сестрой», — написала Майя в социальных сетях.

В июне 2020 года стало известно о рождении у Майи Семак старшей дочери, которая получила имя Ева. Таким образом, наставник сине-бело-голубых стал дедушкой во второй раз.

48-летний Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года, во всех пяти полных сезонах под его руководством сине-бело-голубые становились чемпионами. Семак пять лет признавался лучшим тренером сезона в РПЛ. В 2024 году наставник «Зенита» впервые не попал в тройку номинантов на награду.