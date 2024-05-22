«Мы будем штурмовать РПЛ». Газизов — о целях «Динамо» Махачкала
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату» прокомментировал выход команды в РПЛ.
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату» прокомментировал выход команды в РПЛ.
«У нас самая молодая команда, которая идет в РПЛ не отбывать номер. Мы идем побеждать. Я не думаю о том, как не повторить путь команд, которые выходят в РПЛ и сразу вылетают. Я знаю, что все будет хорошо, что мы хорошо сработаем. Более того, мы будем и зарабатывать на продажах. У нас уже плюсовой баланс. Если сегодня начать движение по продажам, то один трансфер на выход все перекроет. Я уверен, что Махачкала в РПЛ надолго. Если бы я не был уверен, я бы тут не оказался. Мы будем штурмовать РПЛ. У нас есть четкое понимание, как действовать», — сказал Газизов.
Махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории сыграет в РПЛ. За тур до конца чемпионата Первой лиги команда идет на втором месте, отставая от подмосковных «Химок» на два балла.
Старейший футбольный клуб Дагестана был возрожден летом 2021 года и вышел в РПЛ со второй попытки. Ранее республику в РПЛ представлял махачкалинский «Анжи», который прекратил свое существование летом 2022 года. Наивысшим достижением клуба были бронзовые медали в сезоне-2012/13.
Газизов стал генеральным директором «Динамо» Махачкала в июле прошлого года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Уфе» и московском «Спартаке».