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09:43 (мск), источник: Sportmail.ru

«Мы будем штурмовать РПЛ». Газизов — о целях «Динамо» Махачкала

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в интервью «Чемпионату» прокомментировал выход команды в РПЛ.

Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Динамо" Махачкала

«У нас самая молодая команда, которая идет в РПЛ не отбывать номер. Мы идем побеждать. Я не думаю о том, как не повторить путь команд, которые выходят в РПЛ и сразу вылетают. Я знаю, что все будет хорошо, что мы хорошо сработаем. Более того, мы будем и зарабатывать на продажах. У нас уже плюсовой баланс. Если сегодня начать движение по продажам, то один трансфер на выход все перекроет. Я уверен, что Махачкала в РПЛ надолго. Если бы я не был уверен, я бы тут не оказался. Мы будем штурмовать РПЛ. У нас есть четкое понимание, как действовать», — сказал Газизов.

Махачкалинское «Динамо» впервые в своей истории сыграет в РПЛ. За тур до конца чемпионата Первой лиги команда идет на втором месте, отставая от подмосковных «Химок» на два балла.

Старейший футбольный клуб Дагестана был возрожден летом 2021 года и вышел в РПЛ со второй попытки. Ранее республику в РПЛ представлял махачкалинский «Анжи», который прекратил свое существование летом 2022 года. Наивысшим достижением клуба были бронзовые медали в сезоне-2012/13.

Газизов стал генеральным директором «Динамо» Махачкала в июле прошлого года. Ранее он работал на аналогичной должности в «Уфе» и московском «Спартаке».

Динамо Мх
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