Вернблум пожаловался на еду и жилищные условия на базе ЦСКА

«Перед матчами мы ночевали на базе, которая находилась недалеко от Москвы — это пара зданий из желтого кирпича. Они были роскошными и стильными во времена большевиков, но не совсем подходили для команды уровня ЛЧ. Было понятно, что они скорее потратят деньги на игроков и их зарплаты, чем на клубную инфраструктуру.



У нас был свой повар. Хочешь омлета — он готовил, хочешь каши — он готовил. Он знал, что определенный процент наших бонусов достается ему и другим людям в команде. Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем все, что я мог приготовить сам.



Все, что мне нужно для выживания — это хороший интернет, которого, конечно, не было даже на окраине Москвы. Во время переговоров о моем переходе в ЦСКА мы пили водку, это тоже сыграло свою роль», — сказал Вернблум.