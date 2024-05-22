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10:20 (мск), источник: Sportmail.ru

Вернблум пожаловался на еду и жилищные условия на базе ЦСКА

Бывший полузащитник и ЦСКА сборной Швеции Понтус Вернблум в интервью Aftonbladet поделился воспоминаниями о проживании на клубной базе армейцев.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Перед матчами мы ночевали на базе, которая находилась недалеко от Москвы — это пара зданий из желтого кирпича. Они были роскошными и стильными во времена большевиков, но не совсем подходили для команды уровня ЛЧ. Было понятно, что они скорее потратят деньги на игроков и их зарплаты, чем на клубную инфраструктуру.

У нас был свой повар. Хочешь омлета — он готовил, хочешь каши — он готовил. Он знал, что определенный процент наших бонусов достается ему и другим людям в команде. Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем все, что я мог приготовить сам.

Все, что мне нужно для выживания — это хороший интернет, которого, конечно, не было даже на окраине Москвы. Во время переговоров о моем переходе в ЦСКА мы пили водку, это тоже сыграло свою роль», — сказал Вернблум.

Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. На его счету 224 матча за армейский клуб, в которых забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России.

Ранее 37-летний экс-футболист принес публичные извинения народу Швеции за свое выступление в составе российского клуба.

Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года в родном клубе «Гетеборг».

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