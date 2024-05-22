Вернблум пожаловался на еду и жилищные условия на базе ЦСКА
Бывший полузащитник и ЦСКА сборной Швеции Понтус Вернблум в интервью Aftonbladet поделился воспоминаниями о проживании на клубной базе армейцев.
Бывший полузащитник и ЦСКА сборной Швеции Понтус Вернблум в интервью Aftonbladet поделился воспоминаниями о проживании на клубной базе армейцев.
«Перед матчами мы ночевали на базе, которая находилась недалеко от Москвы — это пара зданий из желтого кирпича. Они были роскошными и стильными во времена большевиков, но не совсем подходили для команды уровня ЛЧ. Было понятно, что они скорее потратят деньги на игроков и их зарплаты, чем на клубную инфраструктуру.
У нас был свой повар. Хочешь омлета — он готовил, хочешь каши — он готовил. Он знал, что определенный процент наших бонусов достается ему и другим людям в команде. Повара, массажисты и физиотерапевты щедро вознаграждались, если команда играла хорошо. Его еда была пресной и не очень красочной. Но у меня нет высоких требований. На вкус эта еда была намного лучше, чем все, что я мог приготовить сам.
Все, что мне нужно для выживания — это хороший интернет, которого, конечно, не было даже на окраине Москвы. Во время переговоров о моем переходе в ЦСКА мы пили водку, это тоже сыграло свою роль», — сказал Вернблум.
Понтус Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. На его счету 224 матча за армейский клуб, в которых забил 22 гола и отдал 17 результативных передач. Вместе с ЦСКА он стал трехкратным чемпионом России.
Ранее 37-летний экс-футболист принес публичные извинения народу Швеции за свое выступление в составе российского клуба.
Вернблум завершил свою игровую карьеру летом 2021 года в родном клубе «Гетеборг».