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11:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Газизов назвал имя тренера махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Генеральный директор вышедшего в Премьер-лигу клуба ответил на вопрос, кто будет возглавлять «Динамо» в следующем сезоне.

Динамо МхПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, Хасанби Биджиев останется на посту главного тренера махачкалинского «Динамо» после выхода в Российскую премьер-лигу.

«Не вижу оснований для смены тренера, он остается. После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог все преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Махачкалинское «Динамо» под руководством Биджиева впервые в своей 97-летней истории завоевало право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Вместе с махачкалинцами в Премьер-лигу вышли «Химки», а тульский «Арсенал» и «Акрон» гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выступать в сильнейшем футбольном дивизионе страны в сезоне-2024/25.

58-летний главный тренер Хасанби Биджиев тренирует «Динамо» из Махачкалы с февраля 2024 года, когда ушел в отставку ранее возглавлявший клуб Курбан Бердыев. Ранее Биджиев был главным тренером в нальчикском «Спартаке», курском «Авангарде» и волгоградском «Роторе», спортивным директором пермского «Амкара» и махачкалинского «Анжи», а также техническим директором московского «Локомотива».

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