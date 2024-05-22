Газизов назвал имя тренера махачкалинского «Динамо» в РПЛ

Как сообщил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, Хасанби Биджиев останется на посту главного тренера махачкалинского «Динамо» после выхода в Российскую премьер-лигу.

«Не вижу оснований для смены тренера, он остается. После такого специалиста, как Бердыев, очень тяжело заходить в команду. Поначалу непонятно, как тренера воспримет раздевалка. Я очень рад, что Хасанби Эдуардович смог все преодолеть, он огромный молодец, большой специалист. Это общая победа», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Махачкалинское «Динамо» под руководством Биджиева впервые в своей 97-летней истории завоевало право выступить в РПЛ в следующем сезоне. Вместе с махачкалинцами в Премьер-лигу вышли «Химки», а тульский «Арсенал» и «Акрон» гарантировали себе участие в стыковых матчах за право выступать в сильнейшем футбольном дивизионе страны в сезоне-2024/25.