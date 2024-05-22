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16:02 (мск), источник: Sportmail.ru

«Урал» активировал опцию выкупа бразильского защитника Итало

Изначально срок аренды Итало из португальской «Санта-Клары» действовал до конца сезона-2023/24.

УралПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ФК "Урал"

Как сообщает пресс-служба клуба. центральный защитник Итало и «Урал» подписали соглашение на три года.

«Рады, что 22-летний талантливый футболист стал полноправным игроком нашего клуба. Желаем Итало продолжать радовать своей игрой болельщиков “Урала”, — сообщает официальный телеграм-канал “Урала”.

Итало перешел в «Урал» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Урал» 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость компенсации за Итало в 1,5 миллиона евро.

Перед последним туром Российской Премьер-лиги «Урал» занимает 11-е место в турнирной таблице. 25 мая команда Виктора Гончаренко будет играть против ЦСКА на выезде.

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