«Урал» активировал опцию выкупа бразильского защитника Итало

Как сообщает пресс-служба клуба. центральный защитник Итало и «Урал» подписали соглашение на три года.

«Рады, что 22-летний талантливый футболист стал полноправным игроком нашего клуба. Желаем Итало продолжать радовать своей игрой болельщиков “Урала”, — сообщает официальный телеграм-канал “Урала”.

Итало перешел в «Урал» в июле 2023 года. В нынешнем сезоне защитник провел за «Урал» 30 матчей и отметился двумя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость компенсации за Итало в 1,5 миллиона евро.