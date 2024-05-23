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09:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Черчесов подтвердил интерес «ПСЖ» к вратарю «Краснодара»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Пари Сен-Жермен» к вратарю «Краснодара» Матвею Сафонову. Об этом сообщает «Чемпионат».

Краснодар
ПСЖПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Если честно, про Сафонова и “ПСЖ” я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше. Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что “ПСЖ”, видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать.

Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем “Кайзерслаутерн” — топ-клуб Германии на тот момент. Я им ответил: “Я не второй вратарь”. Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но все индивидуально. Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», — сказал Черчесов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» и «Краснодар» ведут переговоры по трансферу Сафонова. Ориентировочная стоимость трансфера составляет 20 млн евро без учета бонусов.

Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.

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