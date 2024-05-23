Черчесов подтвердил интерес «ПСЖ» к вратарю «Краснодара»

«Если честно, про Сафонова и “ПСЖ” я слышал еще пару недель назад. Люди в футбольном мире иногда знают чуть больше. Конечно, это хорошая новость. Другое дело, что “ПСЖ”, видимо, видит в Матвее второго вратаря. А Сафонов долгое время первый номер. Когда тебя изначально определяют вторым номером, это вопрос вопросов, хотя понятно, что всегда можно выиграть конкуренцию. Матвею надо принять важное и правильное решение, подумать.



Многое зависит от характера. Меня как-то звал вторым вратарем “Кайзерслаутерн” — топ-клуб Германии на тот момент. Я им ответил: “Я не второй вратарь”. Если ты соглашаешься изначально на роль второго вратаря, ты как будто лишаешься права голоса. Но все индивидуально. Я знаю, что такое игра в Европе. Все возможности играть в топовой европейской лиге у Сафонова есть», — сказал Черчесов.