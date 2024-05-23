Файзуллаев сравнил качество плова в России и Узбекистане

— Про кухню — плов в Москве хуже, чем в Узбекистане?

— Нет, тот же самый. Знакомые делают плов у себя в «Чайхане» — у них отлично получается, — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Файзуллаев не раз угощал партнеров по команде блюдом восточной кухни.

«Мы тренировались, а Файзуллаев заказал откуда-то 30 килограммов плова. Привезли огромный казан, так что все вкусно пообедали», — рассказал полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Прошлым летом Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора». Стороны заключили контракт, который рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за армейцев и отметился пятью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в €5 млн.

Перед заключительным туром чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками. В матче 30-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле примет «Урал», игра пройдет 25 мая.