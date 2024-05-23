Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Еврокубки
22.05
Аталанта
Байер
Футбол. Зарубежный
24.05
Дженоа
Болонья
Футбол. Зарубежный
24.05
Жирона
Гранада
Футбол. Первая лига
25.05
Химки
Черноморец
Футбол. Первая лига
25.05
Алания
Динамо Мх
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
20.05
Пари Нижний Новгород
ЦСКА
19.05
Ахмат
Зенит
19.05
Ростов
Балтика
19.05
Спартак
Рубин
19.05
Урал
Оренбург
18.05
Сочи
Краснодар
18.05
Локомотив
Факел
18.05
Динамо
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Файзуллаев сравнил качество плова в России и Узбекистане

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев ответил на вопрос о качестве плова в России.

ЦСКА
УзбекистанПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

— Про кухню — плов в Москве хуже, чем в Узбекистане?

— Нет, тот же самый. Знакомые делают плов у себя в «Чайхане» — у них отлично получается, — приводит слова Файзуллаева Sport24.

Файзуллаев не раз угощал партнеров по команде блюдом восточной кухни.

«Мы тренировались, а Файзуллаев заказал откуда-то 30 килограммов плова. Привезли огромный казан, так что все вкусно пообедали», — рассказал полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Прошлым летом Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора». Стороны заключили контракт, который рассчитан до июня 2026 года. В текущем сезоне полузащитник провел 31 матч за армейцев и отметился пятью забитыми мячами и 13 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в €5 млн.

Перед заключительным туром чемпионата России ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице с 45 очками. В матче 30-го тура РПЛ ЦСКА на своем поле примет «Урал», игра пройдет 25 мая.

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает московское «Динамо» с 56 очками. На два балла от команды Марцела Лички остает «Зенит», тройку лидеров замыкает «Краснодар» с 53 очками.

Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь