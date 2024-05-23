Тороп: Врачи дали наилучший прогноз — операция прошла идеально

15 мая в ответном матче Пути РПЛ Кубка России ЦСКА уступил «Зениту» в серии пенальти со счетом 4:5, основное время встречи не выявило победителя — 0:0. На 32-й минуте первого тайма Тороп и защитник сине-бело-голубых Нуралы Алип столкнулись головами в штрафной. В результате столкновения вратарь получил множественные травмы лица и не сумел продолжить матч, покинув поле на медицинском автомобиле. 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.

«Я уже дома, сегодня меня выписали из больницы. Хочу сказать спасибо большое болельщикам ЦСКА, которые организовали теплое приветствие. Мне очень приятно каждое сообщение, которое мне отправили. Огромное спасибо. Также хочу сказать, что врачи дали наилучший прогноз — операция прошла идеально. Сейчас нужно как можно скорее восстановиться и с новыми силами на поле», — сказал Тороп.