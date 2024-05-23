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11:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: Сафонов сыграет во всех матчах предсезонки «ПСЖ»

Ранее стало известно, что вратарь «Краснодара» близок к переходу в парижский клуб за 20 миллионов евро.

Краснодар
ПСЖПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает заместитель главного редактора «Спорт-Экспресса» Максим Алланазаров, Матвей Сафонов сыграет летом во всех предсезонных матчах «ПСЖ».

«Спортивный директор парижского клуба Луиш Кампуш лично приезжал в Москву и разговаривал с Матвеем перед игрой со “Спартаком” (0:1). Ожидается, что Сафонов примет участие во всех летних товарищеских матчах “ПСЖ” и будет иметь стабильную игровую практику в сезоне», — написал Алланазаров.

Матвей Сафонов является воспитанником «Краснодара» и выступает за первую команду с 2017 года. В этом сезоне 25-летний вратарь провел 29 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 10 раз оставил свои ворота в неприкосновенности. Также на счету Сафонова 13 матчей за сборную России.

По итогам сезона-2023/24 «ПСЖ» в 12-й раз стал чемпионом Франции, что является рекордом лиги 1. Команду на данный момент возглавляет испанский специалист Луис Энрике.

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