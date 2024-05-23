Сергей Карасев назначен на матч «Краснодар» — «Динамо»
Российский футбольный союз (РФС) объявил составы судейских бригад, назначенных на матчи заключительного 30-го тура РПЛ.
Краснодар
Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Российский футбольный союз (РФС) объявил составы судейских бригад, назначенных на матчи заключительного 30-го тура РПЛ.
Центральный матч тура между «Краснодаром» и московским «Динамо» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.
Все матчи 30-го тура РПЛ будут сыграны в субботу, 25 мая и начнутся в 16:30 мск. Матч «Рубин» — «Сочи» будет единственной игрой в этом туре, где не будет доступен VAR.
По итогам тура определится чемпион России по футболу. На титул претендуют три команды: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».