Сергей Карасев назначен на матч «Краснодар» — «Динамо»

Центральный матч тура между «Краснодаром» и московским «Динамо» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

Все матчи 30-го тура РПЛ будут сыграны в субботу, 25 мая и начнутся в 16:30 мск. Матч «Рубин» — «Сочи» будет единственной игрой в этом туре, где не будет доступен VAR.