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11:47 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Карасев назначен на матч «Краснодар» — «Динамо»

Российский футбольный союз (РФС) объявил составы судейских бригад, назначенных на матчи заключительного 30-го тура РПЛ.

Краснодар
Динамо
ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Центральный матч тура между «Краснодаром» и московским «Динамо» рассудит судейская бригада во главе с Сергеем Карасевым.

  • «Балтика» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Адлан Хатуев; резервный судья — Михаил Черемных; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Вера Опейкина; инспектор — Юрий Баскаков.
  • «Факел» — «Ахмат»: судья — Артем Чистяков, ассистенты судьи — Рашид Абусуев, Денис Березнов; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Артём Любимов; AVAR — Антон Кобзев; инспектор — Сергей Мартынов.
  • «Оренбург» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Роман Усачев; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Алексей Амелин; AVAR — Роман Галимов; инспектор — Александр Гончар.
  • «Краснодар» — «Динамо»: судья — Сергей Карасев, ассистенты судьи — Максим Гаврилин, Игорь Демешко; резервный судья — Игорь Панин; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Валерий Данченко; инспектор — Сергей Французов.
  • «Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков, ассистенты судьи — Дмитрий Сафьян, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Иван Абросимов; VAR — Владимир Москалев; AVAR — Сергей Цыганок; инспектор — Сергей Зуев.
  • «Крылья Советов» — «Пари НН»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Александр Богданов, Арам Петросян; резервный судья — Роман Сафьян; VAR — Андрей Фисенко; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Лапочкин.
  • ЦСКА — «Урал»: судья — Ян Бобровский, ассистенты судьи — Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья — Сергей Чебан; VAR — Кирилл Левников; AVAR — Павел Шадыханов; инспектор — Андрей Бутенко.
  • «Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров, ассистенты судьи — Игорь Князев, Алексей Ермилов; резервный судья — Рафаэль Шафеев; инспектор — Эдуард Малый.

Все матчи 30-го тура РПЛ будут сыграны в субботу, 25 мая и начнутся в 16:30 мск. Матч «Рубин» — «Сочи» будет единственной игрой в этом туре, где не будет доступен VAR.

По итогам тура определится чемпион России по футболу. На титул претендуют три команды: «Динамо», «Зенит» и «Краснодар».

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