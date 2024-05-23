Семак не собирается следить за матчем «Краснодар» — «Динамо»

«Нужно фокусироваться на одном — на нашем матче, и не отвлекаться. Не знаю, насколько возможно ограждать футболистов от этого, подумаем, ограждать определенно нужно, потому что, повторюсь, если бы результат матча в Краснодаре на что-то влиял для нас, это было бы действительно важно: надо было бы контролировать и смотреть, но для нас задача одна — нужно побеждать. И матч в Краснодаре никак не влияет на наши задачи, в этом отношении нужно акцентировать внимание себя и ребят на нашей игре», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.
«Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка и на один балл опережая «Краснодар». Перед заключительным туром РПЛ все три клуба имеют шансы на чемпионство. Все восемь матчей 30-го тура начнутся в 16:30 мск.
Для того чтобы «Зенит» вновь стал чемпионом, команде Сергея Семака нужно побеждать «Ростов» и надеяться на проигрыш «Динамо» в Краснодаре. Если бело-голубые смогут не проиграть «Краснодару», то они впервые станут чемпионами России независимо от исхода матча с участием «Зенита».