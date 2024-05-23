Семак не собирается следить за матчем «Краснодар» — «Динамо»

«Нужно фокусироваться на одном — на нашем матче, и не отвлекаться. Не знаю, насколько возможно ограждать футболистов от этого, подумаем, ограждать определенно нужно, потому что, повторюсь, если бы результат матча в Краснодаре на что-то влиял для нас, это было бы действительно важно: надо было бы контролировать и смотреть, но для нас задача одна — нужно побеждать. И матч в Краснодаре никак не влияет на наши задачи, в этом отношении нужно акцентировать внимание себя и ребят на нашей игре», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.