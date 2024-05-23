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12:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Семак не собирается следить за матчем «Краснодар» — «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что не будет следить за ходом игры между «Краснодаром» и «Динамо» и намерен сконцентрироваться исключительно на матче против «Ростова». Об этом сообщает ТАСС.

Зенит
Ростов
Краснодар
ДинамоПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Нужно фокусироваться на одном — на нашем матче, и не отвлекаться. Не знаю, насколько возможно ограждать футболистов от этого, подумаем, ограждать определенно нужно, потому что, повторюсь, если бы результат матча в Краснодаре на что-то влиял для нас, это было бы действительно важно: надо было бы контролировать и смотреть, но для нас задача одна — нужно побеждать. И матч в Краснодаре никак не влияет на наши задачи, в этом отношении нужно акцентировать внимание себя и ребят на нашей игре», — сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

«Зенит» занимает второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на два очка и на один балл опережая «Краснодар». Перед заключительным туром РПЛ все три клуба имеют шансы на чемпионство. Все восемь матчей 30-го тура начнутся в 16:30 мск.

Для того чтобы «Зенит» вновь стал чемпионом, команде Сергея Семака нужно побеждать «Ростов» и надеяться на проигрыш «Динамо» в Краснодаре. Если бело-голубые смогут не проиграть «Краснодару», то они впервые станут чемпионами России независимо от исхода матча с участием «Зенита».

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