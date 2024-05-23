«Динамо» более года не проигрывает при судействе Карасева

Как сообщает пресс‑служба РФС, Сергей Карасев назначен главным судьей матча заключительного 30‑го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо». Ассистировать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, арбитром ВАР назначен Павел Кукуян, его помощником — Валерий Данченко.

Оба клуба не проигрывают в матчах при судействе Карасева с 2022 года. В последний раз «Краснодар» уступил в апреле того года «Крыльям Советов» (0:2), а «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2) в сентябрьском матче сезона-2022/23. После этого «Краснодар» четыре раза сыграл вничью и один раз победил, «Динамо» два раза выиграло и один раз сыграло вничью.

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущий на третьем месте, на три балла. В случае ничьей московская команда станет чемпионом, в случае поражения пропустит «Краснодар» вперед. Вторую строчку с 54 очками занимает «Зенит», который в домашнем матче примет «Ростов». Петербуржцы станут чемпионами в случае своей победы и поражения «Динамо». Краснодарцы — если обыграют «Динамо», а «Зенит» потеряет очки в игре с «Ростовом».

Арбитры других матчей 30-го тура РПЛ: