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13:36 (мск), источник: Sportmail.ru

«Динамо» более года не проигрывает при судействе Карасева

25 мая Сергей Карасев будет работать на матче «Краснодар» — «Динамо», который повлияет на борьбу за чемпионский титул.

Динамо
КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает пресс‑служба РФС, Сергей Карасев назначен главным судьей матча заключительного 30‑го тура Российской премьер-лиги между «Краснодаром» и «Динамо». Ассистировать Карасеву будут Максим Гаврилин и Игорь Демешко, арбитром ВАР назначен Павел Кукуян, его помощником — Валерий Данченко.

Оба клуба не проигрывают в матчах при судействе Карасева с 2022 года. В последний раз «Краснодар» уступил в апреле того года «Крыльям Советов» (0:2), а «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2) в сентябрьском матче сезона-2022/23. После этого «Краснодар» четыре раза сыграл вничью и один раз победил, «Динамо» два раза выиграло и один раз сыграло вничью.

Перед заключительным туром чемпионата России «Динамо» с 56 очками лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар», идущий на третьем месте, на три балла. В случае ничьей московская команда станет чемпионом, в случае поражения пропустит «Краснодар» вперед. Вторую строчку с 54 очками занимает «Зенит», который в домашнем матче примет «Ростов». Петербуржцы станут чемпионами в случае своей победы и поражения «Динамо». Краснодарцы — если обыграют «Динамо», а «Зенит» потеряет очки в игре с «Ростовом».

Арбитры других матчей 30-го тура РПЛ:

  • «Зенит» — «Ростов»: судья — Виталий Мешков;
  • «Балтика» — «Локомотив»: судья — Владислав Безбородов;
  • «Факел» — «Ахмат»: судья — Артём Чистяков;
  • «Оренбург» — «Спартак»: судья — Сергей Иванов;
  • «Крылья Советов» — «ПАРИ НН»: судья — Алексей Сухой;
  • ЦСКА — «Урал»: судья — Ян Бобровский;
  • «Рубин» — «Сочи»: судья — Егор Егоров.

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