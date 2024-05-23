Экс-тренер «Спартака» Каррера посетит матч Медиалиги в Москве
Массимо Каррера прилетит в Россию и 25 мая посетит матч 6-го тура МФЛ между «Народной Командой» и «Матч ТВ».
Массимо Каррера прилетит в Россию и 25 мая посетит матч 6-го тура МФЛ между «Народной Командой» и «Матч ТВ».
Для итальянского тренера, выигравшего со «Спартаком» чемпионат России, это будет второй визит на матч Медиалиги.
«У всех будет возможность еще раз встретиться с нашим другом из Италии, а также сфотографироваться с Массимо на память», — говорится в сообщении «Народной Команды».
В сентябре 2023 года Каррера уже приходил на матч Медиалиги, в котором «Народная Команда» одержала победу над Kickstown со счетом 2:0.
Итальянский специалист сейчас тренирует «Асколи». Он принял команду в марте, а в середине мая она вылетела из Серии B в Серию C. Массимо Каррера тренировал «Спартак» с 2016-го по 2018 год и в сезоне-2016/17 завоевал с красно-белыми первый титул чемпиона России с 2001 года, а также Суперкубок страны. Итальянец выводил московскую команду в групповой раунд Лиги чемпионов и плей-офф Лиги Европы.