Экс-тренер «Спартака» Каррера посетит матч Медиалиги в Москве

Для итальянского тренера, выигравшего со «Спартаком» чемпионат России, это будет второй визит на матч Медиалиги.

«У всех будет возможность еще раз встретиться с нашим другом из Италии, а также сфотографироваться с Массимо на память», — говорится в сообщении «Народной Команды».

В сентябре 2023 года Каррера уже приходил на матч Медиалиги, в котором «Народная Команда» одержала победу над Kickstown со счетом 2:0.