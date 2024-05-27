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18:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Друзь рассказал, что сделал после победы «Зенита» в РПЛ

Александр Друзь отметил победу «Зенита» оригинальным образом.

Источник: РИА "Новости"

Магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь в честь победы «Зенита» в чемпионате России включил в программу своего интеллектуального турнира вопросы о футболе. 25 мая в городе на Неве прошел финал Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм «Гран-при Санкт-Петербург».

«Очень приятно, что “Зенит” завоевал чемпионство шестой раз подряд. Две перевернутые шестерки символизируют 99-летие клуба, так что все совпало очень удачно. Но кроме радости победа добавила проблем: сегодня у нас проходил финал Молодежного чемпионата по интеллектуальным играм “Гран-при Санкт-Петербург”, и чтобы поздравить болельщиков — у нас их в командах достаточно много, потому что школьники и студенты всегда болеют за “Зенит” — я ночью занимался тем, что составлял пакет вопросов про футбол. Поздравляю зенитовцев со славной победой. Заставили поволноваться, но молодцы. Почему в этом сезоне заставили поволноваться? Я рассуждаю по правилам другой игры — преферанса: нельзя выигрывать все время — потеряешь партнера. Как бы ты ни был крут, рано или поздно тебя начнут догонять и, быть может, даже обгонять. Я очень рад, что в этом сезоне этого не случилось», — приводит слова Друзя ТАСС.

25 мая в заключительном туре Российской Премьер-лиги «Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд после победы в домашнем матче с «Ростовом» со счетом 2:1. Команда из Санкт-Петербурга поднялась на первое место благодаря тому, что лидировавший за тур до конца чемпионата «Динамо» в тридцатом туре РПЛ уступило «Краснодару» — 0:1.

«Зенит» выиграл шестое золото и догнал «Спартак»
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