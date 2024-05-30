Овечкин — о сезоне РПЛ: Была обида за «Динамо», но это жизнь

Александр Овечкин рассказал, что смотрел заключительный матч чемпионата РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо», завершившийся победой южан со счетом 1:0. Бело-голубые упустили шанс впервые за 48 лет победить в чемпионате страны.

«Очень переживал, жалко то, что не выиграли. Была обида такая за “Динамо” и за болельщиков, но это жизнь, это спорт, будем надеяться на следующий год. Опять чуть-чуть не хватило», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Благодаря поражению «Динамо» в матче с «Краснодаром» и победе над «Ростовом» в домашнем матче «Зенит» стал десятикратным чемпионом России, завоевав шестой чемпионский титул подряд. Динамовцы в последний раз становились чемпионами в 1976 году.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). 10 мая Овечкин вместе с семьей вернулся в Россию.