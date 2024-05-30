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15:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Овечкин — о сезоне РПЛ: Была обида за «Динамо», но это жизнь

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» поделился впечатлениями об итогах сезона футбольной Премьер-лиги.

Динамо
ВашингтонПремьер-лига: таблица и календарьПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Александр Овечкин рассказал, что смотрел заключительный матч чемпионата РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо», завершившийся победой южан со счетом 1:0. Бело-голубые упустили шанс впервые за 48 лет победить в чемпионате страны.

«Очень переживал, жалко то, что не выиграли. Была обида такая за “Динамо” и за болельщиков, но это жизнь, это спорт, будем надеяться на следующий год. Опять чуть-чуть не хватило», — сказал Овечкин в интервью YouTube-каналу «Это хоккей, брат!».

Благодаря поражению «Динамо» в матче с «Краснодаром» и победе над «Ростовом» в домашнем матче «Зенит» стал десятикратным чемпионом России, завоевав шестой чемпионский титул подряд. Динамовцы в последний раз становились чемпионами в 1976 году.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провел 79 матчей, в которых набрал 65 (31+34) очков. «Вашингтон» вышел в плей-офф, но вылетел уже в первом раунде, всухую проиграв серию «Рейнджерс» (0−4). 10 мая Овечкин вместе с семьей вернулся в Россию.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует до конца сезона-2025/26. Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Он идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

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