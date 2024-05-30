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15:52 (мск), источник: Sportmail.ru

«Оставим обиды позади». Глушаков встретился с Каррерой

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков и бывший главный тренер красно-белых Массимо Каррера вместе снялись в новом выпуске «Коммент. Шоу».

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Источник: Соцсети

В своем телеграм-канале Глушаков опубликовал совместное фото с итальянцем заявив, что все прошлые обиды между ними остались позади.

«Умение внезапно появляться в нужном месте все еще при мне. Оставим взаимные обиды позади и как в старые добрые выпьем доброго миллеровского», — написал Глушаков.

«Мы обсудили с Денисом все спустя долгое время и помирились. О чем мы разговаривали с Глушаковым? Это наше дело», — сказал Каррера в беседе с корреспондентом Sport24 Владиславом Шапиро.

Отношения у Глушакова и Карреры испортились после чемпионского сезона-2016/17. Полузащитник поставил лайк в соцсетях под призывом уволить Карреру, после чего итальянец перевел Глушакова в дубль.

Каррера покинул «Спартак» осенью 2018 года. Сейчас 60-летний специалист возглавляет «Асколи», который по итогам сезона вылетел в итальянскую Серию С.

Глушаков ушел из «Спартака» летом 2019 года и в данный момент находится в статусе свободного агента. Последним его клубом был ереванский «Арарат».

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