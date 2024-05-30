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18:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Крыльев»: Глушенков мог бы заиграть в «Барселоне»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о потенциале нападающего московского «Локомотива» Максима Глушенкова.

Крылья Советов
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Источник: Соцсети

Ранее бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин выразил мнение, что Глушенков мог бы играть в «Барселоне». 24-летний футболист является воспитанником «Чертаново» и с 2016 по 2018 год выступал за команду в ПФЛ и ФНЛ.

«Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы там играть. Но чтобы играть в “Барселоне” прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню.

В прошлом сезоне он очень хорошо прибавил у нас после своей травмы. Перешел в “Локомотив” — и продолжает прибавлять. Он непростой игрок и человек, требовательный к партнерам и иногда ранимый. Надо уметь правильно настроить под него команду. Он прибавляет — это очень важно. Если так продолжится, то мы правда сможем говорить об очень больших командах, где он не потерялся бы, а был бы ведущим игроком», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».

Максим Глушенков перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года из «Крыльев Советов», подписав контракт на четыре года. В этом сезоне он провел за «железнодорожников» 33 матча, в которых забил восемь мячей и сделал 17 голевых передач.

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