Тренер «Крыльев»: Глушенков мог бы заиграть в «Барселоне»

«Я согласен, что по своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы там играть. Но чтобы играть в “Барселоне” прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню.



В прошлом сезоне он очень хорошо прибавил у нас после своей травмы. Перешел в “Локомотив” — и продолжает прибавлять. Он непростой игрок и человек, требовательный к партнерам и иногда ранимый. Надо уметь правильно настроить под него команду. Он прибавляет — это очень важно. Если так продолжится, то мы правда сможем говорить об очень больших командах, где он не потерялся бы, а был бы ведущим игроком», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».