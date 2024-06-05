Агент рассказал, как сорвался переход Бердыева в «Спартак»

6 августа 2016 года Бердыев покинул «Ростов» и остался без работы. Он должен был сменить Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака», но это назначение так и не состоялось. В сентябре Бердыев вернулся в «Ростов», но уже в качестве вице-президента и тренера консультанта.

«Бердыев сам виноват, зачем про него говорить? Федун его звал в “Спартак” на должность главного тренера. А он хотел игроков потащить за собой. Была такая ситуация, что он еще что-то хотел, но они с Федуном в итоге пожали руки.



Через некоторое время Бердыева позвал Гурам Аджоев в “Локомотив” просто пообщаться, тот взял и поехал. После этого Федун ему написал сообщение, одну фразу. У них переговоры так и закончились. Бердыев давал интервью, где рассказывал, что сделал самую большую ошибку и извинился перед Федуном. Он признался, что реально был идиотом тогда», — сказал Сафонов.