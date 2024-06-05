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10:59 (мск), источник: Sportmail.ru

Агент рассказал, как сорвался переход Бердыева в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов рассказал, как сорвался переход Курбана Бердыева в «Спартак» летом 2016 года. Об этом сообщает Metaratings.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

6 августа 2016 года Бердыев покинул «Ростов» и остался без работы. Он должен был сменить Дмитрия Аленичева на посту главного тренера «Спартака», но это назначение так и не состоялось. В сентябре Бердыев вернулся в «Ростов», но уже в качестве вице-президента и тренера консультанта.

«Бердыев сам виноват, зачем про него говорить? Федун его звал в “Спартак” на должность главного тренера. А он хотел игроков потащить за собой. Была такая ситуация, что он еще что-то хотел, но они с Федуном в итоге пожали руки.

Через некоторое время Бердыева позвал Гурам Аджоев в “Локомотив” просто пообщаться, тот взял и поехал. После этого Федун ему написал сообщение, одну фразу. У них переговоры так и закончились. Бердыев давал интервью, где рассказывал, что сделал самую большую ошибку и извинился перед Федуном. Он признался, что реально был идиотом тогда», — сказал Сафонов.

В сезоне-2016/17 «Спартаком» руководил итальянец Массимо Каррера, который помог клубу одержать первую за 16 лет победу в чемпионате России. Бердыев летом 2017 года вернулся в казанский «Рубин».

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