Радимов: «Зенит» провел худший сезон за последние шесть лет

«Это был худший из шести чемпионских сезонов “Зенита” по качеству игры. Потому что мы привыкли к тому, что “Зенит” за несколько туров до конца уже выигрывал чемпионат, правильно? А здесь вдруг до последнего борьба. Но, объективности ради, голы давались “Зениту” тяжело. Я связываю это с тем, что ушли Малком и Кузяев. Один давал очень много движения, а другой, конечно же, футболист для нашего чемпионата прямо космического уровня.



Объективно, если сравнивать, ни Педро, ни Артур, ни Мантуан, ни Мостовой на флангах не могут заменить его. Я связываю это с тем, что Артур и Педро ниже классом, также им еще надо привыкнуть к чемпионату, к команде, к условиям, адаптироваться. А надо было выигрывать здесь и сейчас. И, конечно же, Семак с этим справился», — сказал Радимов.