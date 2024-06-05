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11:41 (мск), источник: Sportmail.ru

Радимов: «Зенит» провел худший сезон за последние шесть лет

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владислав Радимов поделился впечатлениями от игры петербургской команды в минувшем сезоне. Об этом сообщает «РБ Спорт».

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«Это был худший из шести чемпионских сезонов “Зенита” по качеству игры. Потому что мы привыкли к тому, что “Зенит” за несколько туров до конца уже выигрывал чемпионат, правильно? А здесь вдруг до последнего борьба. Но, объективности ради, голы давались “Зениту” тяжело. Я связываю это с тем, что ушли Малком и Кузяев. Один давал очень много движения, а другой, конечно же, футболист для нашего чемпионата прямо космического уровня.

Объективно, если сравнивать, ни Педро, ни Артур, ни Мантуан, ни Мостовой на флангах не могут заменить его. Я связываю это с тем, что Артур и Педро ниже классом, также им еще надо привыкнуть к чемпионату, к команде, к условиям, адаптироваться. А надо было выигрывать здесь и сейчас. И, конечно же, Семак с этим справился», — сказал Радимов.

«Зенит» стал чемпионом России в шестой раз подряд. Команда Сергея Семака набрала 57 очков, что стало худшим результатом для чемпиона с момента создания РПЛ в 2002 году. При этом петербуржцы впервые с сезона-2019/20 оформил «золотой дубль», выиграв национальный кубок. Также в «Зенит» на старте сезона выиграл Суперкубок России.

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