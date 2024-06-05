Тренер «Акрона»: мы показываем, как правильно развивать футбол в России

«Мы находимся в одной области с “Крыльями Советов”. Будем играть в Самаре. Не считаем, что это не наш стадион. Это наш регион. Конечно, не всегда получается сразу построить свою арену. Но, насколько знаю, руководство клуба вынашивает такой план, понимает: в Тольятти должен быть свой современный стадион! Однако подчеркну еще раз: “Акрон” — не чужой для Самары клуб. Очень важно, что наша команда оказалась в РПЛ. Ведь “Акрон” показывает, как правильно развивать футбол в России. Очень жаль, что люди, не разобравшись, делают выводы и скептически относятся к нашему клубу. Надо глубже смотреть на вещи!



Частный клуб и ориентация на свою академию — это те сегменты и те вложения, которые позволят футболу в России стать сильнее. “Акрон” за шесть лет проделал гигантский путь. Здесь все абсолютно правильно. Этот клуб — пример того, как надо развивать футбол в нашей стране. Этому надо радоваться! Академия стремится воспитывать игроков для сборной. Что может быть важнее?», — сказал Тедеев.



«Акрон» был основан в 2018 году. За два года клуб вышел в Первую лигу, где провел четыре сезона. Минувший сезон «Акрон» закончил на третьем месте, а в стыковых матчах за право играть в РПЛ обыграл екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2).