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13:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Тренер «Акрона»: мы показываем, как правильно развивать футбол в России

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что не разделяет скепсис людей, которые не хотят видеть в РПЛ клуб с малым числом болельщиков и без собственного стадиона.

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Источник: ФК "Акрон"

«Акрон» представляет Тольятти (Самарская область), а домашние матчи проводит в соседнем городе Жигулевск на стадионе «Кристалл», который вмещает всего три тысячи человек. Из-за несоответствия стадиона требованиям РПЛ «Акрон» планирует проводить домашние матчи на «Самара Арене».

«Мы находимся в одной области с “Крыльями Советов”. Будем играть в Самаре. Не считаем, что это не наш стадион. Это наш регион. Конечно, не всегда получается сразу построить свою арену. Но, насколько знаю, руководство клуба вынашивает такой план, понимает: в Тольятти должен быть свой современный стадион! Однако подчеркну еще раз: “Акрон” — не чужой для Самары клуб. Очень важно, что наша команда оказалась в РПЛ. Ведь “Акрон” показывает, как правильно развивать футбол в России. Очень жаль, что люди, не разобравшись, делают выводы и скептически относятся к нашему клубу. Надо глубже смотреть на вещи!

Частный клуб и ориентация на свою академию — это те сегменты и те вложения, которые позволят футболу в России стать сильнее. “Акрон” за шесть лет проделал гигантский путь. Здесь все абсолютно правильно. Этот клуб — пример того, как надо развивать футбол в нашей стране. Этому надо радоваться! Академия стремится воспитывать игроков для сборной. Что может быть важнее?», — сказал Тедеев.

«Акрон» был основан в 2018 году. За два года клуб вышел в Первую лигу, где провел четыре сезона. Минувший сезон «Акрон» закончил на третьем месте, а в стыковых матчах за право играть в РПЛ обыграл екатеринбургский «Урал» (2:0, 1:2).

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