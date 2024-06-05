Глава РФС сравнил негатив болельщиков к «Зениту» и «Спартаку»

«Если мы возьмем другие страны, то увидим такое же отношение к клубам, которые, как правило, доминируют и регулярно побеждают в чемпионате. Мы это можем видеть во Франции по отношению к “ПСЖ”, в Германии по отношению к “Баварии”. И если мы вспомним доминирование “Спартака” в девяностые годы, то тоже прекрасно можем вспомнить отношение болельщиков к “Спартаку”. Вот это так, такие реалии», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».
В сезоне-2023/24 на нескольких матчах с участием сине-бело-голубых фанаты соперников петербургского клуба скандировали: «Зенит» — позор российского футбола". Эти инциденты были рассмотрены КДК РФС, а клубы были оштрафованы за неподобающее поведение болельщиков.
В минувшем сезоне «Зенит» выиграл золотые медали чемпионата России в шестой раз подряд. Московский «Спартак» в период с 1992 по 2001 год девять раз стал победителем национального первенства.
Красно-белые в сезоне-2023/24 заняли пятое место в турнирной таблице РПЛ. 16 мая стало известно, что с нового сезона «Спартак» возглавит Деян Станкович.