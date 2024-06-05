Глава РФС сравнил негатив болельщиков к «Зениту» и «Спартаку»

«Если мы возьмем другие страны, то увидим такое же отношение к клубам, которые, как правило, доминируют и регулярно побеждают в чемпионате. Мы это можем видеть во Франции по отношению к “ПСЖ”, в Германии по отношению к “Баварии”. И если мы вспомним доминирование “Спартака” в девяностые годы, то тоже прекрасно можем вспомнить отношение болельщиков к “Спартаку”. Вот это так, такие реалии», — приводит слова Дюкова «РИА Новости Спорт».