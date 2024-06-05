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13:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В РФС изменят наказания за высказывания футболистов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о возможном изменении регламента в отношении высказываний игроков. Об этом сообщает «РБ Спорт».

РубинПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Пресс-служба ФК "Рубин"

«Мы действительно рассматриваем вопрос с тем, чтобы заменить многие наказания — перевести их из дисквалификации в финансовые наказания. В том числе и для того, чтобы у игроков не было желания злоупотребить подобной дисквалификаций в ущерб клубу. Техника совершенствуется, завтра зрители смогут улавливать звуки с поля — и мы придем к тому, что за эмоции игрока на скамейке, — слова, сказанными самому себе и попавшие в медиа, будут наказания. Надо уходить от подобных наказаний. Вот за повторное нарушение, когда человек, заплатив штраф, снова его повторяет, — может быть дисквалификация. Постараемся в новом сезоне поменять регламент», — сказал Митрофанов.

Накануне комитет РФС по этике оштрафовал на 100 тыс. рублей и условно дисквалифицировал на три месяца полузащитника «Рубина» Руслана Безрукова за его шутку про деньги от «Краснодара». Кроме того, высказыванием футболиста заинтересовалась генеральная прокуратура, которая начала проверку на предмет коррупции.

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