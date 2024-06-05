В РФС изменят наказания за высказывания футболистов

«Мы действительно рассматриваем вопрос с тем, чтобы заменить многие наказания — перевести их из дисквалификации в финансовые наказания. В том числе и для того, чтобы у игроков не было желания злоупотребить подобной дисквалификаций в ущерб клубу. Техника совершенствуется, завтра зрители смогут улавливать звуки с поля — и мы придем к тому, что за эмоции игрока на скамейке, — слова, сказанными самому себе и попавшие в медиа, будут наказания. Надо уходить от подобных наказаний. Вот за повторное нарушение, когда человек, заплатив штраф, снова его повторяет, — может быть дисквалификация. Постараемся в новом сезоне поменять регламент», — сказал Митрофанов.