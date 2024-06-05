Медведев: мы догнали «Спартак» по победам, теперь будем обгонять

«Мы знаем, что и “Бавария”, и “Ювентус” выигрывали по десять раз подряд. Мы догнали “Спартак” по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять. Когда говорят, что команда устает от побед… Устают от поражений. От побед никогда не устанешь.



Тренерский штаб отлично знает, где мы можем усиливаться. Очень тяжелый чемпионат. Семь поражений, шесть ничьих. Такое трудно себе представить, что с такими очками… Хотя бы если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас. Команда в юбилейный сезон будет готовиться и играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи», — сказал Медведев.