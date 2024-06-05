Медведев: мы догнали «Спартак» по победам, теперь будем обгонять
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о дальнейших целях клуба после завоевания шестого чемпионского титула подряд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о дальнейших целях клуба после завоевания шестого чемпионского титула подряд. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Мы знаем, что и “Бавария”, и “Ювентус” выигрывали по десять раз подряд. Мы догнали “Спартак” по победам подряд в российском чемпионате, вот теперь будем обгонять. Когда говорят, что команда устает от побед… Устают от поражений. От побед никогда не устанешь.
Тренерский штаб отлично знает, где мы можем усиливаться. Очень тяжелый чемпионат. Семь поражений, шесть ничьих. Такое трудно себе представить, что с такими очками… Хотя бы если бы у нас одна ничья была победой, одно поражение было бы ничьей, мы бы оказались в двух очках к последнему туру. Все бы зависело от нас. Команда в юбилейный сезон будет готовиться и играть как положено. Мы покажем, как встречают юбилеи», — сказал Медведев.
«Зенит» повторил рекорд «Спартака» по длительности чемпионской серии. С 1996-го по 2001 год красно-белые выиграли шесть титулов подряд. В общей сложности «Зенит» и «Спартак» выигрывали чемпионат России по десять раз.
Новый сезон РПЛ стартует 20 июля 2024 года и завершится 24 мая 2025 года. На следующий день после завершения чемпионата «Зенит» отметит столетний юбилей.