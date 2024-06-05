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15:09 (мск), источник: Sportmail.ru

«На двух стульях в “Зените” не играют». Медведев — о Круговом

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал решение клуба отправить защитника Данила Кругового в дубль до конца сезона. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Зенит
ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Накануне ЦСКА объявил о переходе Кругового в столичный клуб на правах свободного агента.

Минувшей осенью 26-летний футболист не смог согласовать с «Зенитом» новый контракт и в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента. Сразу после этого «Зенит» отправил своего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге. Комментируя ситуацию, Круговой заявил, что руководство клуба пошло на принцип и не стало отпускать его до окончания срока контракта.

«У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут. Но я сказал, что у нас на двух стульях в “Зените” не играют», — заявил Медведев.

Весной Круговой провел за «Зенит-2» девять матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Круговой выступал за «Зенит» с 2020 года. За первую команду сине-бело-голубых он провел 105 матчей, в которых забил два мяча и сделал 11 результативных передач. В составе «Зенита» Круговой стал четырехкратным чемпионом России.

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