«На двух стульях в “Зените” не играют». Медведев — о Круговом

Накануне ЦСКА объявил о переходе Кругового в столичный клуб на правах свободного агента.

Минувшей осенью 26-летний футболист не смог согласовать с «Зенитом» новый контракт и в январе договорился о переходе в ЦСКА в качестве свободного агента. Сразу после этого «Зенит» отправил своего воспитанника во вторую команду, которая выступает во Второй лиге. Комментируя ситуацию, Круговой заявил, что руководство клуба пошло на принцип и не стало отпускать его до окончания срока контракта.

«У него есть свой взгляд. Не знаю, сейчас Федотов ушел. Найдут ему место в команде? Надеюсь, найдут. Но я сказал, что у нас на двух стульях в “Зените” не играют», — заявил Медведев.

Весной Круговой провел за «Зенит-2» девять матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.