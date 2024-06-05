Владислав Радимов оценил работу Ивича и Мусаева в «Краснодаре»

«Самое банальное напрашивается — симбиоз, да? Но, мне кажется, больше дал команде в этом плане все-таки Ивич. Это дисциплина. А Мусаев стал перестраивать, и в каких-то матчах этого хватило, а в каких-то не совсем. Как по мне, не лучшее решение было менять тренера. Все-таки Ивичу надо было дать доработать сезон, а Мусаеву начать новый. Поэтому, база, две предсезонки — это от Ивича», — цитирует Радимова «РБ Спорт».