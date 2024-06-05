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20:32 (мск), источник: Sportmail.ru

Владислав Радимов оценил работу Ивича и Мусаева в «Краснодаре»

По итогам чемпионата России сезона‑2023/24 футболисты «Краснодара» впервые в своей истории завоевали серебряные медали.

КраснодарПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов оценил влияние Владимира Ивича и Мурада Мусаева на завоевание серебряных медалей клубом из Краснодара.

«Самое банальное напрашивается — симбиоз, да? Но, мне кажется, больше дал команде в этом плане все-таки Ивич. Это дисциплина. А Мусаев стал перестраивать, и в каких-то матчах этого хватило, а в каких-то не совсем. Как по мне, не лучшее решение было менять тренера. Все-таки Ивичу надо было дать доработать сезон, а Мусаеву начать новый. Поэтому, база, две предсезонки — это от Ивича», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

«Считаю, что “Краснодар” должен быть более атакующим. Мусаев же сам себя так позиционирует, и “Краснодар” этого хочет. Если мы это увидим, будет замечательно. Получится или нет, тут тоже надо соблюдать баланс», — добавил Радимов.

Мурад Мусаев возглавил «Краснодар» в марте после увольнения сербского специалиста Владимира Ивича. Чемпионом России в шестой раз подряд.стал петербургский «Зенит».

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