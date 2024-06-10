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12:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Аленичев: Пока у «Зенита» бразильцы, никто больше не станет чемпионом

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев ответил на вопрос, когда красно-белые вновь смогут стать чемпионами России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Зенит
СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

«Когда болельщики увидят золотые медали у “Спартака”? Может быть, с моей стороны прозвучит нескромно, но пока у “Зенита” есть бразильцы, ни одной российской команде не по силам стать чемпионами. В минувшем сезоне интрига была до последнего тура, “Динамо” и “Краснодар” имели шансы выиграть титул, но сильнее всех вновь стала команда Сергея Семака», — сказал Аленичев.

Аленичев возглавил «Спартак» в июне 2015 года. Под его руководством красно-белые заняли в РПЛ пятое место. После отставки Аленичева в августе 2016 года команду возглавил итальянец Массимо Каррера, который привел «Спартак» к первому чемпионскому титулу с 2001 года. С тех пор «Спартак» больше не становился чемпионом России.

В минувшем сезоне «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России и оформил первый с 2020 года «золотой дубль». В составе команды из Санкт-Петербурга без учета Марио Фернандеса выступают восемь бразильских футболистов.

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