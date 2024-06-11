Юран раскритиковал назначение Станковича в «Спартак»

«Я правда не понимаю, почему у нас все зовут сербов?! Если бы не поиграл в Европе, в четырех чемпионатах, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! На первом месте — результат, понимаете? Станкович выиграл чемпионат Сербии с “Црвеной”. Так? Но там всего два клуба, которые претендуют на золото. “Звезда” и “Партизан”.



Чемпионат Венгрии? Хорошо. А там разве есть конкуренты у “Ференцвароша”? Один клуб разыгрывает чемпионство. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб. Поймите правильно. Я никого не хочу обидеть, задеть. Молодой парень без заслуг приезжает в российский топовый клуб с такими традициями. Где логика? Как это вообще возможно? Поэтому я и говорю о неуважении к нашей тренерской школе. Одно дело, когда в РПЛ приезжали Адвокат, Спаллетти, Хиддинк. А тут… Странные дела творятся», — сказал Юран.