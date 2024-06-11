Юран назвал российского игрока, превосходившего по таланту Хвичу
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему доводилось играть в одной команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему доводилось играть в одной команде. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
«Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в “Бенфике”, потом он уже играл в “Фиорентине”, “Милане”. Из россиян? Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в “Лацио”. Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в “Наполи”. Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в Серии А. Я бы Илью даже повыше поставил.
Щербаков? Серега — это отдельная тема. Уверен, не попади он в ту аварию, оказался бы в “Барселоне”. Бобби Робсон, который тренировал Щербакова в “Спортинге”, его бы туда обязательно позвал. Робсон, как говорится, был от него без ума», — сказал Юран.
Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. На его счету 204 матча за московский клуб, в которых он забил 54 мяча и сделал 40 голевых передач. Также в активе Цымбаларя 25 матчей за сборную России, в которых он забил четыре мяча.
Летом 1996 года Цымбаларь отказался от перехода в «Лацио». В итоге римский клуб приобрел на его место будущего обладателя «Золотого мяча» чеха Павла Недведа.
Щербаков перешел в «Спортинг» летом 1992 года в возрасте 20 лет. За полтора года в лиссабонском клубе он провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей. В декабре 1993 года Щербаков попал в Лиссабоне в автокатастрофу, в результате которой получил тяжелейшую травму, поставившую крест на его дальнейшей карьере.