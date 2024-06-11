Юран назвал российского игрока, превосходившего по таланту Хвичу

«Пожалуй, Руй Кошта. Мы с ним вместе выступали в “Бенфике”, потом он уже играл в “Фиорентине”, “Милане”. Из россиян? Илюха Цымбаларь. Считаю, он ошибся, когда не поехал в “Лацио”. Сейчас мы наблюдаем за игрой Хвичи в “Наполи”. Уверен, Цымбаларь бы тоже произвел фурор в Серии А. Я бы Илью даже повыше поставил.



Щербаков? Серега — это отдельная тема. Уверен, не попади он в ту аварию, оказался бы в “Барселоне”. Бобби Робсон, который тренировал Щербакова в “Спортинге”, его бы туда обязательно позвал. Робсон, как говорится, был от него без ума», — сказал Юран.

Цымбаларь выступал за «Спартак» с 1993 по 1999 год. На его счету 204 матча за московский клуб, в которых он забил 54 мяча и сделал 40 голевых передач. Также в активе Цымбаларя 25 матчей за сборную России, в которых он забил четыре мяча.

Летом 1996 года Цымбаларь отказался от перехода в «Лацио». В итоге римский клуб приобрел на его место будущего обладателя «Золотого мяча» чеха Павла Недведа.