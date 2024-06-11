Юран рассказал, как пережил увольнение из «Пари НН»

«Точно рук не опустил, не плюнул на все, не собираюсь заканчивать с тренерством. Все бросать — это удел слабых. Просто футбольная общественность, футбольная тусовка знает, что с таким бюджетом, такими возможностями мы проделали в “Пари НН” качественную работу. Ушли на зимнюю паузу вообще-то в десятке. Журналисты тогда писали “Юран взрывает РПЛ”! Они не могли понять, как нам это удается? При всем уважении к нашим футболистам, таких результатов мы добивались все-таки не благодаря, а вопреки. Надо всегда оставаться реалистом.



Правильно сказал один футбольный руководитель: если у тебя бюджет седьмой в лиге, значит, ты должен быть в этой семерке. Не ниже. Вот так и надо ставить задачи! А у “Пари НН” с Воронежем были самые скромные возможности. Все об этом знают. Политика и стратегия клуба заключалась в том, что мы должны продавать игроков, а не покупать их. Хотя я считаю, что надо немного потратиться, чтобы прочнее стоять на ногах.



Зимой, считаю, не добрали двух-трех футболистов. Да и в первой части сезона, надо признать, явно превзошли ожидания болельщиков, специалистов. Ну и нельзя, конечно, сбрасывать со счетов фактор травм. Я раньше просто с таким не сталкивался! Выбыли Майга, Марадишвили. Гоцук получил дисквалификацию на три игры… Ну и календарь. В последних семи турах Нижний играл с “Динамо”, “Локомотивом”, “Спартаком” и ЦСКА. Как так? А до этого еще был и “Краснодар”. В общем, все вкупе повлияло на результаты», — сказал Юран.