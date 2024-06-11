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11:44 (мск), источник: Sportmail.ru

Юран рассказал, как пережил увольнение из «Пари НН»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран подвел итоги своей работы в нижегородском клубе. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Пари Нижний НовгородПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Спорт-Экспресс

29 апреля Юран был отправлен в отставку после проваленной весенней части чемпионата, где нижегородцы выдали серию из шести поражений.

«Точно рук не опустил, не плюнул на все, не собираюсь заканчивать с тренерством. Все бросать — это удел слабых. Просто футбольная общественность, футбольная тусовка знает, что с таким бюджетом, такими возможностями мы проделали в “Пари НН” качественную работу. Ушли на зимнюю паузу вообще-то в десятке. Журналисты тогда писали “Юран взрывает РПЛ”! Они не могли понять, как нам это удается? При всем уважении к нашим футболистам, таких результатов мы добивались все-таки не благодаря, а вопреки. Надо всегда оставаться реалистом.

Правильно сказал один футбольный руководитель: если у тебя бюджет седьмой в лиге, значит, ты должен быть в этой семерке. Не ниже. Вот так и надо ставить задачи! А у “Пари НН” с Воронежем были самые скромные возможности. Все об этом знают. Политика и стратегия клуба заключалась в том, что мы должны продавать игроков, а не покупать их. Хотя я считаю, что надо немного потратиться, чтобы прочнее стоять на ногах.

Зимой, считаю, не добрали двух-трех футболистов. Да и в первой части сезона, надо признать, явно превзошли ожидания болельщиков, специалистов. Ну и нельзя, конечно, сбрасывать со счетов фактор травм. Я раньше просто с таким не сталкивался! Выбыли Майга, Марадишвили. Гоцук получил дисквалификацию на три игры… Ну и календарь. В последних семи турах Нижний играл с “Динамо”, “Локомотивом”, “Спартаком” и ЦСКА. Как так? А до этого еще был и “Краснодар”. В общем, все вкупе повлияло на результаты», — сказал Юран.

Юран возглавлял «Пари НН» с апреля 2023 года. Под его руководством нижегородцы провели 43 матча, в которых одержали 13 побед при 24 поражениях и шести ничейных результатах.

На момент увольнения Юрана «Пари НН» шел на 11-м месте в турнирной таблице РПЛ. В итоге клуб финишировал на 13-й строчке и выиграл стыковые матчи за право остаться лиге у тульского «Арсенала» (1:2, 2:0).

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