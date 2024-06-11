Источник: вратарь «Балтики» Латышонок переходит в «Зенит»
Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок станет игроком «Зенита». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок станет игроком «Зенита». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.
По информации источника, чемпионы России активировали опцию выкупа в контракте 25-летнего вратаря, которая составляла 10 млн рублей. На вратаря «Балтики» также претендовали «Спартак» и ЦСКА.
Отмечается, что Латышонок до последнего сомневался в переходе в «Зенит», а вылетевшая из РПЛ «Балтика» предлагала ему контракт на улучшенных условиях.
Латышонок является воспитанником «Краснодара». С 2019 года он выступает за «Балтику» и помог калининградцам выйти из Первой лиги в РПЛ. За пять лет в клубе он провел 127 матчей, в которых отразил 119 мячей и 51 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.
В «Зените» Латышонок будет бороться за место первого вратаря с 37-летним Михаилом Кержаковым и 26-летним Денисом Адамовым, которому он проиграл конкуренцию в «Краснодаре-2».