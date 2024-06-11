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16:25 (мск), источник: Sportmail.ru

Источник: вратарь «Балтики» Латышонок переходит в «Зенит»

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок станет игроком «Зенита». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Зенит
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, чемпионы России активировали опцию выкупа в контракте 25-летнего вратаря, которая составляла 10 млн рублей. На вратаря «Балтики» также претендовали «Спартак» и ЦСКА.

Отмечается, что Латышонок до последнего сомневался в переходе в «Зенит», а вылетевшая из РПЛ «Балтика» предлагала ему контракт на улучшенных условиях.

Латышонок является воспитанником «Краснодара». С 2019 года он выступает за «Балтику» и помог калининградцам выйти из Первой лиги в РПЛ. За пять лет в клубе он провел 127 матчей, в которых отразил 119 мячей и 51 раз оставил свои ворота в неприкосновенности.

В «Зените» Латышонок будет бороться за место первого вратаря с 37-летним Михаилом Кержаковым и 26-летним Денисом Адамовым, которому он проиграл конкуренцию в «Краснодаре-2».


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