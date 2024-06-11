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19:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Узбекский футболист ЦСКА тратит до полумиллиона рублей в месяц

20-летний Аббосбек Файзуллаев рассказал о своих тратах на проживание в Москве.

Источник: Спорт-Экспресс

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев раскрыл, какое количество денежных средств он тратит в месяц.

«Я не могу рассказать о своей зарплате по контракту. Мои расходы в Москве доходят до 4−5 тысяч долларов в месяц. Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», — рассказал Файзуллаев на YouTube-канале PulNews.

В сезон-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. По окончании сезона главный тренер Владимир Федотов был отправлен в отставку, новым наставников красно-синих стал экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.

Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» летом 2023 года. Стороны заключили контракт, который рассчитан до июня 2026 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 32 матч за армейцев, в которых отметился пятью забитыми мячами и 14 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока в 6 миллионов евро.

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