Узбекский футболист ЦСКА тратит до полумиллиона рублей в месяц

Атакующий полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев раскрыл, какое количество денежных средств он тратит в месяц.

«Я не могу рассказать о своей зарплате по контракту. Мои расходы в Москве доходят до 4−5 тысяч долларов в месяц. Остаток от зарплаты отдаю членам семьи», — рассказал Файзуллаев на YouTube-канале PulNews.

В сезон-2023/24 ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице РПЛ. По окончании сезона главный тренер Владимир Федотов был отправлен в отставку, новым наставников красно-синих стал экс-тренер «Локомотива» Марко Николич.