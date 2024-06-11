Адвокат экс-жены Сафонова: На счета Анастасии денег не поступало

Максим Шилов, адвокат бывшей жены голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова, отреагировал на новость, что футболист оплатил долг в 22 тысячи рублей, надеясь, что его выпустят из России.

«По выплатам Сафонова известно только то, что задолженность по-прежнему очень большая. На счета Анастасии денег не поступало», — приводит слова Шилова Sport24.

Ранее в СМИ сообщили что Сафонову запретили выезд из России из-за долгов по алиментам. В феврале он проиграл суд бывшей жене Анастасии Казачек, с которой развелся в прошлом году. Вратаря «Краснодара» обязали выплачивать четверть доходов в качестве алиментов. Изначально эта сумма составляла 14 млн рублей, но после перерасчета увеличилась до 60 млн.

30 мая известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» в июне объявит о переходе Сафонова. Вратарь подпишет контракт до 2029 года. Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что Сафонов уже прошел медосмотр в «Пари Сен-Жермен». Сумма трансфера составит 20 миллионов евро с учетом бонусов. Ожидается, что переход во французский клуб официально завершится после открытия летнего трансферного окна 1 июля.