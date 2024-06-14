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09:27 (мск), источник: Sportmail.ru

«Зенит» договорился о переходе Глушенкова из «Локомотива»

«Зенит» согласовал трансфер нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова.

Зенит
Локомотив
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает «Чемпионат», сине-бело-голубые договорились о переходе Глушенкова. В ближайшее время 24-летний нападающий подпишет контракт с клубом из Санкт-Петербурга.

Ранее в СМИ писали, что сумма перехода Глушенкова в «Зенит» составит €6 млн.

Максим Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». Он перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года из «Крыльев Советов», подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне Глушенков провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €7,5 млн.

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о потенциале Глушенкова.

«По своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы играть в “Барселоне”. Но чтобы играть там прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».


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