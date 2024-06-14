«Зенит» договорился о переходе Глушенкова из «Локомотива»

Максим Глушенков является воспитанником академии «Чертаново». Он перешел в «Локомотив» в декабре 2022 года из «Крыльев Советов», подписав контракт на четыре года. В минувшем сезоне Глушенков провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в €7,5 млн.

«По своему техническому потенциалу и оснащению Максим в перспективе мог бы играть в “Барселоне”. Но чтобы играть там прямо сейчас, он должен сделать еще один шаг. Если говорить про других футболистов, им надо сделать два-три шага. Не так легко взять и перейти в такие большие клубы и соответствовать их уровню», — приводит слова Осинькина «РБ Спорт».