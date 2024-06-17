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15:24 (мск), источник: Sportmail.ru

Форвард «Крыльев Советов» Гарре не приехал на медосмотр

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре не прибыл на медосмотр команды, который прошел в Москве, сообщает «Матч ТВ».

Крылья Советов
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Источник: ФК "Крылья Советов"

По информации источника, Гарре должен был присутствовать на углубленном медицинском осмотре, но не смог приехать вовремя из-за задержки рейса.

Сегодня, 17 июня, футболисты самарского клуба прошли медосмотр в «Лужниках». Сообщается, что Гарре, Фернандо Костанца и Амар Рахманович пройдут его позднее. Из иностранных футболистов на осмотре присутствовали Гленн Бейл и Франко Ороско.

В минувшем сезоне Гарре провел за «Крылья Советов» 25 матчей во всех турнирах и отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в €8 млн, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский нападающий близок к переходу в «Краснодар».

В сезоне-2023/24 «Крылья Советов» заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» завоевал золотые медали РПЛ в шестой раз подряд, «Краснодар» стал обладателем серебряных наград, а бронза досталась московскому «Динамо».

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