Форвард «Крыльев Советов» Гарре не приехал на медосмотр

По информации источника, Гарре должен был присутствовать на углубленном медицинском осмотре, но не смог приехать вовремя из-за задержки рейса.

Сегодня, 17 июня, футболисты самарского клуба прошли медосмотр в «Лужниках». Сообщается, что Гарре, Фернандо Костанца и Амар Рахманович пройдут его позднее. Из иностранных футболистов на осмотре присутствовали Гленн Бейл и Франко Ороско.

В минувшем сезоне Гарре провел за «Крылья Советов» 25 матчей во всех турнирах и отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в €8 млн, контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2026 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что аргентинский нападающий близок к переходу в «Краснодар».