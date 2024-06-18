Одноклубник Александра Кокорина перешел в ЦСКА

Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2029 года. В ЦСКА он будет играть под восьмым номером, под которым ранее выступали Сейду Думбия, Никола Влашич и Хорхе Карраскаль.

Шуманский выступал за «Арис» с января 2023 года, где был одноклубником российского нападающего Александра Кокорина. На его счету 18 матчей за клуб из Лимассола, в которых он забил три мяча и сделал две результативные передачи.

В марте этого года Шуманский провел свой первый и пока единственный матч за сборную Беларуси.