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21:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Одноклубник Александра Кокорина перешел в ЦСКА

Московский ЦСКА объявил о подписании контракта с белорусским нападающим «Ариса» Артемом Шуманским.

ЦСКА
Арис ЛПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: ПФК ЦСКА

Контракт с 19-летним футболистом рассчитан до 2029 года. В ЦСКА он будет играть под восьмым номером, под которым ранее выступали Сейду Думбия, Никола Влашич и Хорхе Карраскаль.

Шуманский выступал за «Арис» с января 2023 года, где был одноклубником российского нападающего Александра Кокорина. На его счету 18 матчей за клуб из Лимассола, в которых он забил три мяча и сделал две результативные передачи.

В марте этого года Шуманский провел свой первый и пока единственный матч за сборную Беларуси.

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за Шуманского от 1,5 до 1,7 млн евро.

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