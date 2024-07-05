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12:38 (мск), источник: Sportmail.ru

СМИ: Форвард ЦСКА близок к переходу в мексиканскую «Америку»

Чилийский футболист ЦСКА Виктор Давила может вернуться в чемпионат Мексики.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Fox Sport, Виктор Давила может продолжить карьеру в клубе «Америка». По данным источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

Давила перешел в состав «армейцев» летом 2023 года из мексиканского «Леона». Также в Мексике нападающий играл за «Некаксу» и «Пачуку». Действующий контракт чилийца с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. В четверг главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что Давила получил дополнительные две недели отпуска, после чего должен присоединиться к команде.

В составе сборной Чили Давила принял участие во всех трех матчах команды на Кубке Америки. В заключительной игре группового этапа чилийцам необходимо было побеждать сборную Канаду для выхода в четвертьфинал, но встреча завершилась ничьей. Национальная команда Чили не смогла выйти из группы.

В 23 матчах прошедшего сезона Российской Премьер-лиги на счету Виктора 5 голов и 4 ассиста.

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