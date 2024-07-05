СМИ: Форвард ЦСКА близок к переходу в мексиканскую «Америку»

Как сообщает Fox Sport, Виктор Давила может продолжить карьеру в клубе «Америка». По данным источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.

Давила перешел в состав «армейцев» летом 2023 года из мексиканского «Леона». Также в Мексике нападающий играл за «Некаксу» и «Пачуку». Действующий контракт чилийца с ЦСКА рассчитан до лета 2027 года. В четверг главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что Давила получил дополнительные две недели отпуска, после чего должен присоединиться к команде.

В составе сборной Чили Давила принял участие во всех трех матчах команды на Кубке Америки. В заключительной игре группового этапа чилийцам необходимо было побеждать сборную Канаду для выхода в четвертьфинал, но встреча завершилась ничьей. Национальная команда Чили не смогла выйти из группы.