В ЦСКА отреагировали на слухи о возможном уходе Давилы
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что чилийский нападающий Виктор Давила близок к уходу из клуба.
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо опроверг информацию о том, что чилийский нападающий Виктор Давила близок к уходу из клуба.
«Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определенные разговоры об интересе к Виктору давно еще доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то “торговли”, о которой пишут, ни соответствующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу.
Вместе с главным тренером мы ждем Виктора в конце следующей недели в Москве, предпосылок к другому развитию сценария сегодня нет», — написал Брейдо в телеграм-канале.
Ранее в Fox Sport сообщили, что Давила может продолжить карьеру в клубе «Америка». По данным источника, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии.
Виктор Давила перешел в ЦСКА летом 2023 года из мексиканского «Леона». Действующий контракт чилийца с армейцами рассчитан до лета 2027 года. В четверг главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что Давила получил дополнительные две недели отпуска из-за участия в Кубке Америки, после чего должен присоединиться к команде.