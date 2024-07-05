В ЦСКА отреагировали на слухи о возможном уходе Давилы

«Появившаяся в мексиканских СМИ информация о его уходе абсолютно не соответствует действительности. Определенные разговоры об интересе к Виктору давно еще доходили до ЦСКА, однако развития никакого не получили ни от одной из сторон. Не было ни переговоров и какой-то “торговли”, о которой пишут, ни соответствующего запроса от игрока, как и предоставленных финансовых гарантий, без которых в сегодняшних реалиях ЦСКА в принципе не готов к диалогу.



Вместе с главным тренером мы ждем Виктора в конце следующей недели в Москве, предпосылок к другому развитию сценария сегодня нет», — написал Брейдо в телеграм-канале.