«Ростов» заключил контракт с полузащитником из Уругвая
23-летний Родриго Саравия продолжит карьеру в клубе из Ростова-на-Дону.
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23-летний Родриго Саравия продолжит карьеру в клубе из Ростова-на-Дону.
Как сообщает пресс‑служба футбольного клуба, опорный полузащитник Родриго Саравия перешел из «Пеньяроля» в «Ростов».
В составе «Пеньяроля» Родриго провел 61 матч, забил три мяча и отличился голевой передачей. Играл сезон на правах аренды в аргентинской «Химнасии» — 33 матча, один гол.
Клуб уже пытался подписать игрока в зимнее трансферное окно, однако тогда, по данным СМИ, Саравия отказался от перехода из-за близости Ростова-на-Дону к границе с Украиной.
Новый сезон Российской Премьер‑лиги стартует 20 июля. Команда Валерия Карпина в первом туре примет ЦСКА. «Ростов» в минувшем сезоне занял седьмое место, армейцы завершили сезон на шестой строчке турнирной таблицы.