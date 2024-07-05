«Ростов» заключил контракт с полузащитником из Уругвая

Как сообщает пресс‑служба футбольного клуба, опорный полузащитник Родриго Саравия перешел из «Пеньяроля» в «Ростов».

В составе «Пеньяроля» Родриго провел 61 матч, забил три мяча и отличился голевой передачей. Играл сезон на правах аренды в аргентинской «Химнасии» — 33 матча, один гол.

Клуб уже пытался подписать игрока в зимнее трансферное окно, однако тогда, по данным СМИ, Саравия отказался от перехода из-за близости Ростова-на-Дону к границе с Украиной.