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09:52 (мск), источник: Спорт Mail

«Зенит» готов заплатить 15 млн евро за аргентинца Родриго Гарро

Аргентинский полузащитник «Коринтианса» Родриго Гарро может перейти в «Зенит». Об этом сообщает южноамериканский портал Egool.net.br.

ЗенитПремьер-лига: таблица и календарь
Источник: Reuters

По информации источника, российский клуб готов заплатить за 26-летнего аргентинца 15 млн евро. Отмечается, что эта сумма устраивает руководство «Коринтианса» и они готовы пойти на сделку.

Гарро перешел в «Коринтианс» минувшей зимой из «Тальереса» за 4,55 млн евро. За бразильский клуб аргентинец провел 30 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативных передачи. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гарро в семь миллионов евро.

За последние два сезона из «Коринтианса» в «Зенит» перешли бразильцы Роберто Ренан, Густаво Мантуан, Ду Кейроз и Педро.

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