«Спартак» объявил о переходе аргентинца Барко за 14 млн евро

Контракт с 25-летним аргентинцем рассчитан на три года. В «Спартаке» Барко будет выступать под пятым номером. По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 14 млн евро.

Барко является воспитанником «Индепендьенте». В 2018 году аргентинец за рекордные 15 млн долларов перешел в клуб МЛС «Атланта Юнайтед». За американский клуб Барко провел 107 матчей, в которых забил 19 мячей и сделал 18 результативных передач. В дебютном сезоне аргентинец стал с «Атлантой» чемпионом МЛС.

Зимой 2022 года Барко перешел в «Ривер Плейт», где за два с половиной года провел 127 матчей, забив 17 мячей и сделав 19 результативных передач. В прошлом году Барко помог столичному клубу стать чемпионом Аргентины. Также Барко защищал цвета сборной Аргентины на Олимпийских играх в Токио.