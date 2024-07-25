Защитник «Факела» оштрафован за инцидент со световыми лампами

Напомним, в матче первого тура РПЛ между «Факелом» и московским «Динамо» (1:3) Брызгалов был удален с поля в концовке встречи, получив вторую желтую карточку за нарушение на Вячеславе Грулеве. После удаления 31-летний защитник «Факела» ударил по световым панелям в подтрибунном помещении. Брызгалов объяснил свое поведение проявлением эмоций.

Как сообщает «Матч ТВ», глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что Брызгалов был оштрафован на 50 тысяч рублей.

В следующем туре «Динамо» дома сыграет с «Локомотивом», а «Факел» на своем поле примет новичка РПЛ из Тольятти «Акрон». Оба матча пройдут в субботу, 27 июля.