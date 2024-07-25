«Локомотив» и «Спартак» оштрафованы за кричалку против «Зенита»
КДК РФС оштрафовал два московских клуба на 10 тысяч рублей.
КДК РФС оштрафовал два московских клуба на 10 тысяч рублей.
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московские «Локомотив» и «Спартак» на 10 тысяч рублей за скандирования их болельщиков в адрес петербургского «Зенита» в матчах первого тура Российской Премьер-лиги.
В матче первого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2) фанаты московского клуба выкрикивали: «Зенит» — позор российского футбола«. Ту же кричалку скандировали болельщики красно-белых в Оренбурге, где местная команда переиграла “Спартак” — 2:0.
Впервые кричалку проскандировали болельщики воронежского «Факела» в матче с «Зенитом» весной 2024 года.
В следующем туре «Локомотив» в гостях сыграет с московским «Динамо», встреча пройдет 27 июля. «Спартак» на следующий день в гостях встретится с подмосковными «Химками».