«Локомотив» и «Спартак» оштрафованы за кричалку против «Зенита»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал московские «Локомотив» и «Спартак» на 10 тысяч рублей за скандирования их болельщиков в адрес петербургского «Зенита» в матчах первого тура Российской Премьер-лиги.

В матче первого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Акроном» (3:2) фанаты московского клуба выкрикивали: «Зенит» — позор российского футбола«. Ту же кричалку скандировали болельщики красно-белых в Оренбурге, где местная команда переиграла “Спартак” — 2:0.

Впервые кричалку проскандировали болельщики воронежского «Факела» в матче с «Зенитом» весной 2024 года.