«Зенит» продлил контракт с капитаном команды Дугласом Сантосом

Новое трудовое соглашение с Сантосом рассчитано до конца сезона-2026/27 с возможностью продления еще за один сезон.

«Сине-бело-голубые поздравляют Дугласа Сантоса и желают никогда не останавливаться на достигнутом. Новых побед и титулов вместе с “Зенитом”, капитан!», — говорится в сообщении на официальной странице клуба в VK.

30-летний Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года. В составе сине-бело-голубых бразильский защитник провел 183 матча, забил семь мячей и сделал 29 результативных передач. Вместе с петербуржцами Сантос стал пятикратным чемпионом страны, двукратным обладателем Кубка России и пятикратным победителем Суперкубка страны.

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 4:0. У петербуржцев дубль с передач Вендела оформил Максим Глушенков. Полузащитник стал первым игроком в XXI веке, который забил два мяча в дебютном матче за «Зенит» в чемпионате России. Еще по одному разу отличились Матео Касьерра и Педро.