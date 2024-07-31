Сергей Семак объяснил успешную игру Глушенкова за «Зенит»

— Заменили парно по ходу матча, посчитали, что нам нужны в центральной зоне игроки, которые могут улучшить наш контроль и позиционное владение, добавить в креативности. Поэтому сегодня они вышли вдвоем. Как им удалось наладить взаимопонимание: думаю, его интеллект позволяет ему достаточно быстро понимать то, что будет делать партнер на футбольном поле, исходя из ситуации и требований тренерского штаба. Он очень хорошо и быстро думает на футбольном поле. Думаю, это качество, которое позволяет ему, наряду с неординарными способностями работы с мячом, уверенно выглядеть в связке с Венделом и вообще играть достаточно уверенно в нашей команде, начиная с первого дня, —приводит слова Семака пресс-служба клуба.