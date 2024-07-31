Сергей Семак объяснил успешную игру Глушенкова за «Зенит»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка команды Максима Глушенкова.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка команды Максима Глушенкова.
25-летний Глушенков перешел в «Зенит» из «Локомотива» этим летом. Футболист уже успел забить пять мячей за клуб в четырех матчах.
— Можете объяснить, как Глушенкову удалось так здорово найти взаимопонимание с бразильцами настолько, что его связка с Венделом — сложившийся факт, и вы даже заменяете их парно?
— Заменили парно по ходу матча, посчитали, что нам нужны в центральной зоне игроки, которые могут улучшить наш контроль и позиционное владение, добавить в креативности. Поэтому сегодня они вышли вдвоем. Как им удалось наладить взаимопонимание: думаю, его интеллект позволяет ему достаточно быстро понимать то, что будет делать партнер на футбольном поле, исходя из ситуации и требований тренерского штаба. Он очень хорошо и быстро думает на футбольном поле. Думаю, это качество, которое позволяет ему, наряду с неординарными способностями работы с мячом, уверенно выглядеть в связке с Венделом и вообще играть достаточно уверенно в нашей команде, начиная с первого дня, —приводит слова Семака пресс-служба клуба.