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17:31 (мск), источник: Спорт Mail

В «Динамо» раскрыли причину ухода Федора Смолова

В июне нападающий подписал контракт с «Краснодаром».

Динамо
Краснодар
Источник: РИА "Новости"

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о причинах ухода Федора Смолова.

«Чем Смолов не понравился Личке? Дело не в этом, дело в контракте. Федору было предложено: сколько матчей сыграешь за основной состав, столько и получишь», — приводит слова Сергея Степашина издание «Комсомольская правда».

Смолов присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Форвард уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе черно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба.

В сезоне-2023/24 «Динамо» стало бронзовым призером. Команда Марцела Лички лидировала в турнирной таблице перед заключительным туром, но, проиграв в выездном матче «Краснодару» (0:1), опустилась на третье место.

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