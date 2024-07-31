В «Динамо» раскрыли причину ухода Федора Смолова

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о причинах ухода Федора Смолова.

«Чем Смолов не понравился Личке? Дело не в этом, дело в контракте. Федору было предложено: сколько матчей сыграешь за основной состав, столько и получишь», — приводит слова Сергея Степашина издание «Комсомольская правда».

Смолов присоединился к «Краснодару» на правах свободного агента, подписав контракт до лета 2025 года. Форвард уже играл за «Краснодар» в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе черно-зелёных он забил 64 гола и является лучшим бомбардиром в истории клуба.