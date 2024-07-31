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17:51 (мск), источник: Спорт Mail

Степашин: Хотим, чтобы Антон Шунин остался работать в «Динамо»

Летом 2024 года 37-летний голкипер покинул клуб, за который отыграл 17 сезонов.

Динамо
Источник: РИА "Новости"

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин рассказал о планах найти место в структуре клуба для Антона Шунина.

«У нас были рассуждения, были беседы с Антоном. К сожалению, у каждого, видимо, свой срок возрастной. Кто-то до 40 играет, кто-то до 37… Антону надо сказать огромное спасибо, он динамовец, я его лично хорошо знаю с 17 лет. Мы всё-таки ищем варианты, чтобы он остался работать в футбольном клубе “Динамо”. Есть разные варианты. Ему было вроде бы предложение из какой-то команды, но ехать из Москвы он не хочет, у него сейчас маленький ребенок. Ну и, конечно, надо сделать достойные проводы. Мы хотели это сделать, когда играли с сербами, но пока он в раздумье. Проводим мы его достойно. Он сыграл, кстати, за “Динамо” больше, чем Лев Иванович Яшин. Но не так качественно», — приводит слова Степашина «Комсомольская правда».

Всего в составе «Динамо» Шунин провел 366 матчей и занимает второе место по этому показателю в истории клуба, уступая только Александру Новикову (395). По числу «сухих» матчей голкипер также располагается на второй строчке, первое место занимает легендарный вратарь Лев Яшин (178). В минувшем сезоне голкипер провел 15 матчей в РПЛ и 5 — в Кубке России.

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